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Туляк убил женщину и закопал труп в лесу: дело приостановлено

Туляк убил женщину и закопал труп в лесу: дело приостановлено

Молодой парень размозжил знакомой голову кирпичом, спрятал тело и больше 2 месяцев скрывался от правоохранителей.

В Туле приостановлено расследование по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Напомним, 16 августа 2024 года у кладбища в посёлке Ленинский грибники нашли тело женщины со следами насильственной смерти. По предварительной информации, 32-летнюю Алёну Ч. избили. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия. Изначально в убийстве подозревали сожителя женщины, но эта версия позже отпала.

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9 сентября того же года сотрудники СК задержали знакомого Алены Ч. Молодой парень заявил, что 7 июля напился вместе с Алёной. Они поругались и он ударил её по голове кирпичом и трубой. Труп потерпевшей он отвез в лес и закопал. 

— В настоящее время с обвиняемым проводится ряд следственных действий. Следователем продолжается сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу, — комментировали это преступление тогда в региональном СК.

Однако до суда дело так и не дошло — обвиняемый написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО. Ходатайство молодого человека было удовлетворено, а расследование дела приостановлено.

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