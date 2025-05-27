Тулякам впервые показали военный бинокль Сталина

— Эта модель биноклей с шестикратным увеличением была выпущена в 1939 году по специальному заказу для Рабоче-крестьянской Красной армии в Красногорске. Это не эксклюзивный экземпляр, изготовленный специально для Иосифа Виссарионовича. Таким биноклем могли пользоваться все участники высшего эшелона Красной армии.

Известно, что Сталин действительно пользовался этим биноклем. Кстати, на картине Герасимова «Приезд И. В. Сталина на фронт», написанной в 1944-м, вождь изображен именно с этим биноклем.