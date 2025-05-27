Тулякам впервые показали военный бинокль Сталина

27 мая на выставке «Хранить вечно. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне» (0+) прошел спецпоказ: посетители смогли увидеть военный бинокль с кожаным футляром, принадлежащие Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Мария Назарова, экскурсовод тульского филиала ГИМ:
Мария Назарова
— Эта модель биноклей с шестикратным увеличением была выпущена в 1939 году по специальному заказу для Рабоче-крестьянской Красной армии в Красногорске. Это не эксклюзивный экземпляр, изготовленный специально для Иосифа Виссарионовича. Таким биноклем могли пользоваться все участники высшего эшелона Красной армии.
Известно, что Сталин действительно пользовался этим биноклем. Кстати, на картине Герасимова «Приезд И. В. Сталина на фронт», написанной в 1944-м, вождь изображен именно с этим биноклем.
Прежде бинокль хранился в фондах Государственного исторического музея. Фонды довольно богатые — насчитывают более пяти миллионов экспонатов, поэтому, по словам Марии, не всегда есть возможность эти предметы продемонстрировать.
Бинокль — не первая вещь в собрании выставки, которая принадлежала именитому участнику Великой Отечественной войны. Всего здесь представлено более 300 подлинных экспонатов: гимнастерка и портфель маршала Кирилла Мерецкова, документы и награды Героя Советского Союза, летчика-истребителя Николая Скоморохова, Золотая звезда Героя Советского Союза Натальи Меклин и других. Отдельный раздел выставки посвящен военным преступлениям нацистов.
Выставка «Хранить вечно» работает до 18 августа включительно.