В СК сообщили подробности гибели семьи в Новомосковске

Фото СУ СК по Тульской области.

Трагедия случилась еще в феврале в одной из квартир на улице Шахтерской микрорайона Сокольники. Там нашли тела супружеской пары, которая отравилась угарным газом.

Оказалось, что слесарь газовой службы составил акт сдачи-приемки выполненных работ по техническому обслуживанию газового оборудования и подтвердил исправность газовой системы, при этом не провел визуальную проверку целостности газового оборудования.

«Следователями был выполнен большой объем следственных действий, проведены судебные экспертизы, выводы которых в совокупности подтверждают причастность сотрудника газовой службы к инкриминируемому преступлению», — сообщили в региональном СК.

В ближайшее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд.