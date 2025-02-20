  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле автомобилиста озадачила «дорожная учительница» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле автомобилиста озадачила «дорожная учительница»

В Туле автомобилиста озадачила «дорожная учительница»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Иван прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» запись, которую снял видеорегистратор его авто. На кадрах видно, как автора подрезает BMW и несколько раз снижает скорость без видимых причин. По словам Ивана, он впервые столкнулся с таким вождением со стороны женщины.

«После поворота с ул. Ф. Энгельса на ул. Первомайскую я стал свидетелем неожиданных для меня манёвров автомобиля BMW с госномером Т510ЕЕ71. Чем была вызвана явная агрессия водителя, мне неизвестно. Остановился на перекрёстке с ул. Бундурина на красный сигнал справа от BMW и хотел спросить, что случилось. Однако водитель, а это была женщина средних лет, старательно смотрела в левое стекло. В машине громко играла музыка, и она то ли не слышала, то ли не захотела пообщаться со мной. На зелёный резко уехала, однако на перекрёстке с ул. Фрунзе красный сигнал светофора вновь ее остановил. Я опять встал справа и несколько раз кратко посигналил, опустив водительское стекло, чтобы поинтересоваться, чем прогневал. Но не получилось: водительница смотрела налево и на сигналы головы не повернула. Вскоре я свернул во дворы», — сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Туляк встретил водителя с небезопасной манерой вождения
Дежурная часть
Туляк встретил водителя с небезопасной манерой вождения
сегодня, в 20:16, 0 91 0
В Туле переходящая трассу женщина едва не попала под грузовик: видео
Дежурная часть
В Туле переходящая трассу женщина едва не попала под грузовик: видео
вчера, в 20:18, 23 1853 2
В Туле водитель автобуса применил «тульский разворот»
Дежурная часть
В Туле водитель автобуса применил «тульский разворот»
вчера, в 18:31, 53 2419 -1
В Туле лихач пролетел на красный, едва не сбив группу пешеходов
Дежурная часть
В Туле лихач пролетел на красный, едва не сбив группу пешеходов
18 февраля, в 20:17, 21 2121 5

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:01 −5
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Музей обороны Тулы передали на хранение орден Британской империи
В Музей обороны Тулы передали на хранение орден Британской империи
5 миллионов часов на связи: реалии общения туляков
5 миллионов часов на связи: реалии общения туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.