В Туле автомобилиста озадачила «дорожная учительница»

Иван прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» запись, которую снял видеорегистратор его авто. На кадрах видно, как автора подрезает BMW и несколько раз снижает скорость без видимых причин. По словам Ивана, он впервые столкнулся с таким вождением со стороны женщины.

«После поворота с ул. Ф. Энгельса на ул. Первомайскую я стал свидетелем неожиданных для меня манёвров автомобиля BMW с госномером Т510ЕЕ71. Чем была вызвана явная агрессия водителя, мне неизвестно. Остановился на перекрёстке с ул. Бундурина на красный сигнал справа от BMW и хотел спросить, что случилось. Однако водитель, а это была женщина средних лет, старательно смотрела в левое стекло. В машине громко играла музыка, и она то ли не слышала, то ли не захотела пообщаться со мной. На зелёный резко уехала, однако на перекрёстке с ул. Фрунзе красный сигнал светофора вновь ее остановил. Я опять встал справа и несколько раз кратко посигналил, опустив водительское стекло, чтобы поинтересоваться, чем прогневал. Но не получилось: водительница смотрела налево и на сигналы головы не повернула. Вскоре я свернул во дворы», — сообщил автор видео.

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