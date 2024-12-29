Как тулякам получить медицинскую помощь в новогодние праздники

Поликлиники

29 декабря, 1, 5 и 7 января – с 9.00 до 15.00;

30 декабря, 2-4, 6 и 8 января – с 8.00 до 18.00;

31 декабря – с 8.00 до 17.00.



Во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты, врачи выезжают на дом.

30 декабря, 2-4, 6 и 8 января, с 8.00 до 18.00 и 31 декабря с 8.00 до 17.00 будут проводиться лабораторные и диагностические исследования.



Кабинеты медико-психологической помощи в поликлиниках работают по графику медучреждений. Специалист ведет прием по предварительной записи. Подробнее о работе кабинетов можно узнать по телефону 8(4872)33-83-75. Адреса кабинетов психологической помощи можно найти здесь.

Уточнить режим работы своей поликлиники можно по телефону регистратуры. Телефоны и адреса сайтов можно найти по этой ссылке.

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Ваныкинской больнице (ул. Первомайская, д. 13), Городской больнице № 11 (ул. Чаплыгина, д. 13) и детский травмпункт в детской областной больнице (ул. Бондаренко, д. 39) работают круглосуточно.

Специализированные медучреждения

30 декабря, со 2 по 4, 6 и 8 января – с 8.00 до 18.00, а 31 декабря – с 8.00 до 17.00 будут вести приём специалисты профильных специализированных медучреждений: взрослой и детской областных больниц, областного кардиодиспансера, психиатрической больницы, кожно-венерологического, наркологического, противотуберкулезного и онкологического диспансеров, а также перинатального центра, Центра медицинской профилактики и реабилитации, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и Центра детской психоневрологии.

Стоматологическая помощь

В филиалах и структурных подразделениях стоматологической поликлиники с 29 декабря по 8 января, с 9.00 до 15.00, будет вести приём дежурный врач (включая проведение диагностических исследований). График приёма размещен на сайте медучреждения. После 15.00 неотложная стоматологическая помощь будет доступна в Городской больнице № 7 (ул. Тимирязева, д. 97-Б).

Горячая линия минздрава и контактные центры

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области будет работать в штатном режиме — звонки принимаются ежедневно, с 8.00 до 20.00, по телефонам: 8(800)4444-003 и +7(4872)79-01-03.

Центр записи на прием к врачу (телефоны 8 (800) 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77) принимает звонки 29 декабря с 9.00 до 18.00, 30 декабря, 2-4, 6 и 8 января – с 8.00 до 18.00, 31 декабря – с 8.00 до 17.00, а 1, 5 и 7 января – с 9.00 до 15.00.

Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно. Контактные центры поликлиник принимают звонки согласно графику работы медучреждений.

Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.