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Алексей Воробьев поздравил туляков с наступающим Новым годом
Фото Алексея Пирязева.

Алексей Воробьев поздравил туляков с наступающим Новым годом

Эксклюзивное мини-интервью с артистом записали специально для вас.

— С чем у вас ассоциируется ваш родной город?

— Счастливые часы занятий в музыкальной школе, куда меня пускали даже в выходные дни. Можно было запереться в классе с музыкальным инструментом до самого вечера и не идти домой. 

Трамвайное депо № 3, где отец работал охранником, пока его не выгнали за очередную пьянку, однако он помог мне, 13-летнему, устроиться туда вместо него — на мою первую работу.

Спортивный комплекс завода «Тулачермет», где я на всю жизнь научился не сдаваться никогда, если время еще есть и финальный свисток не прозвучал. 

— Как часто вы возвращаетесь в родные края?

— К сожалению, это получается крайне редко. Не знаю даже, ждет ли меня кто-то там, где я был рожден и где я столькому научился.

— Какие у вас любимые места в Туле?

— Безусловно, моим самым любимым местом была и останется навсегда сцена Тульской областной филармонии. Именно там я впервые почувствовал себя счастливым человеком и нашел свое предназначение. 

— Что можете пожелать вашим землякам на Новый год?

— Обязательно верьте в себя. Жизнь — это удивительное приключение, в котором возможно все, и может исполниться абсолютно любая, даже самая несбыточная мечта!

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