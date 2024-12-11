В Туле впервые пройдет новогодняя ярмарка мастеров музея «Ясная Поляна»

Фотографии предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

С 20 по 23 декабря 2024 года в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12) будет работать праздничный арт-маркет. Сотрудники яснополянского музея представят на нем свои изделия ручной работы.

На ярмарке можно будет увидеть новогодние игрушки, авторские открытки, украшения и шкатулки, а также зимние аксессуары и уникальные цианотипии– фотографические работы, созданные в редкой технике. Все эти работы были выполнены яснополянскими специалистами.

Как сообщает пресс-служба музея-усадьбы, подобный маркет локальных мастеров проводится впервые.

У писателя Льва Толстого в течение всей его жизни было множество увлечений — все они были проявлением его энергичной натуры. Так, на рубеже 1870–1880-х годов Толстой занялся сапожным ремеслом. Лев Николаевич изучил все тонкости дела и значительно преуспел в нем: стал шить разнообразную обувь не только для себя, но и для родных и знакомых. Спустя полтора века сотрудники музея, подобно писателю, воплощают творческие идеи в профессиональной деятельности и личных увлечениях.

Яснополянский новогодний маркет будет работать:

20 декабря с 15.00 до 20.00,

21 и 22 декабря с 12.00 до 19.00.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+