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Какие дома Тулы останутся без электричества 12 декабря

Какие дома Тулы останутся без электричества 12 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. К. Маркса, 117-147 (нечётн.), 128-154 (чётн.), 123-а, 128-а, 148-а, 150-а,
  • ул. Кирова, 1-17 (нечётн.), 2,
  • ул. Епифанская, 126,
  • ул. Хомяковская, 1-9 (нечётн.), 4-а, 6-а, 8, 12,
  • Хомяковский пр-д, 13, 14-а, 15, 16-а, 16-б, 17, 17-а, 18-а, 19, 19-а, 20, 25, 41-б, 41-в, 43-а, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
  • ул. Берёзовская 9 - 15 (нечётн), 10,
  • ул. Зелёная, 1, 2, 4-11, 4-а, 6-а,
  • ул. Солнечная, 3-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 7-а, 22-а, 29-а,
  • ул. Новая, 1-25 (нечётн.), 1-а, 14а, 27-б, 28-а, 28-б, 2 - 36 (чётн.),
  • ул. Менделеевская 8, 13,
  • ул. Кауля, 49, 49а, 51 к. 3,
  • ул. Пролетарская, 1б,
  • ул. Мелешко,
  • ул. Григорьева,
  • ул. Синицына,
  • ул. Тюрина,
  • ул. Рыкова,
  • ул. Исупова,
  • ул. Соколова,
  • ул. Головкова.

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