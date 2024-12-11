Какие дома Тулы останутся без электричества 12 декабря

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. К. Маркса, 117-147 (нечётн.), 128-154 (чётн.), 123-а, 128-а, 148-а, 150-а,
- ул. Кирова, 1-17 (нечётн.), 2,
- ул. Епифанская, 126,
- ул. Хомяковская, 1-9 (нечётн.), 4-а, 6-а, 8, 12,
- Хомяковский пр-д, 13, 14-а, 15, 16-а, 16-б, 17, 17-а, 18-а, 19, 19-а, 20, 25, 41-б, 41-в, 43-а, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
- ул. Берёзовская 9 - 15 (нечётн), 10,
- ул. Зелёная, 1, 2, 4-11, 4-а, 6-а,
- ул. Солнечная, 3-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 7-а, 22-а, 29-а,
- ул. Новая, 1-25 (нечётн.), 1-а, 14а, 27-б, 28-а, 28-б, 2 - 36 (чётн.),
- ул. Менделеевская 8, 13,
- ул. Кауля, 49, 49а, 51 к. 3,
- ул. Пролетарская, 1б,
- ул. Мелешко,
- ул. Григорьева,
- ул. Синицына,
- ул. Тюрина,
- ул. Рыкова,
- ул. Исупова,
- ул. Соколова,
- ул. Головкова.