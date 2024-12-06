В тульский музей П. Н. Крылова привезли шаржи Кукрыниксов

Проект «Почти портреты. Выставка шаржей «Кукрыниксов» подготовлен к 100-летию творческого трио. Экспозиция будет доступна для посетителей до 3 марта.

В Тулу приехали более 60 предметов из коллекции Бахрушинского театрального музея: шаржи на легендарных деятелей культуры и их фотографии.

Представлены шаржи Кукрыниксов на Всеволода Мейерхольда, Владимира Маяковского, Ольгу Книппер-Чехову, Георгия Товстоногова, Сергея Михалкова, Максима Горького, Бернарда Шоу. Рисунки выполнены с 1933 по 1957 год. Многие вещи были переданы родственниками Порфирия Никитича Крылова. Всего в фондах Бахрушинского театрального музея хранится свыше 250 экспонатов, связанных с творчеством Кукрыниксов.

Перед экспонированием специалисты Бахрушинского музея провели реставрацию уникальных предметов. Реставраторы очистили шаржи от поверхностных загрязнений, проклеили мелкие разрывы по краям. Утраты восполняли аналогичной авторской бумагой. В финале шаржи были высушены под прессом.

Выставка работает до 3 марта 2025 года. 0+