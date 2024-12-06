В «Октаве» подвел итоги педагогической олимпиады «Хранители русского языка»

Фото: пресс-служба творческого индустриального кластера «Октава»

По результатам отбора учителя разделили между собой призовой фонд в размере 21 миллиона рублей. Победу одержал учитель русского языка Московского государственного образовательного комплекса Михаил Михайлович Михайлов.

Призерами стали Марина Сергеевна Трофимова (Ленинградская область), Наталья Владимировна Шадрина (Воронежская область), Татьяна Владимировна Захарова (Самарская область) и Татьяна Владимировна Воробьева (Московская область).

Победить, призеры и ещё 30 участников будут на протяжении всего 2025 года получать ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей от Благотворительного фонда «Эмпатия».

– Само название олимпиады «Хранители русского языка» раскрывает суть вашей профессиональной миссии сохранить и передать будущим поколениям язык, на котором говорили наши предки, – сказала замминистра просвещения РФ Ольга Колударова. – Сегодня это главная задача учителя русского языка и литературы. От нашего отношения к языку зависит будущее наших детей и внуков, будущее нашего государства, нашей страны.

– За 3 года участниками олимпиады стали более 28 тысяч учителей со всей России, из которых жюри каждый раз очень сложно выбрать победителей и лауреатов благотворительной программы. Мне бы очень хотелось, чтобы со временем в нашей стране появлялось как можно больше таких мероприятий и проектов – и частных, и государственных мер, направленных на самую главную профессию – школьного учителя, – отметил основатель фонда «Эмпатия» Михаил Шелков.

Лучших учителей выбрали из 82 финалистов, прошедших 3 этапа: дистанционное тестирование, отбор в регионе и всероссийский финал. В дистанционном этапе приняли участие 6679 учителей русского языка из 89 субъектов России, в регионах соревновались 689 человек. Они отвечали на вопросы повышенной сложности по истории лингвистики, реформам русского языка и современной методике преподавания.

Финальные испытания, проходившие в кластере «Октава» в Туле с 4 по 6 декабря, состояли из диктанта и подготовки авторских методических разработок, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Учителя также приняли участие в мастер-классах по искусственному интеллекту в образовании, посетили Ясную Поляну и Музей обороны Тулы.