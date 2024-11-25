Тульские водители заметили мужчину с зеленым лицом на улице Фрунзе

Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

В Туле на улице Фрунзе заметили мужчину с зеленым лицом. Человек с медицинской маской на подбородке и лицом, полностью вымазанном зеленкой, подходил к машинам и мешал проехать.

По словам очевидцев в соцсетях, мужчина сам рассказал, что неудачно выпил с друзьями.

В комментариях туляки отметили, что началось осеннее обострение. Кто-то сразу поинтересовался, а где Шрек потерял своего напарника — осла, а кто-то предположил, что это Халк или Зелибоба.

— Фантомас разбушевался;

— Это же Гринч — похититель Рождества, поэтому и снега нет;

— Да он просто Фиону ищет, — пишут в соцсетях туляки.