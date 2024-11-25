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Тульские водители заметили мужчину с зеленым лицом на улице Фрунзе
Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

Тульские водители заметили мужчину с зеленым лицом на улице Фрунзе

Он останавливал автомобили.

В Туле на улице Фрунзе заметили мужчину с зеленым лицом. Человек с медицинской маской на подбородке и лицом, полностью вымазанном зеленкой, подходил к машинам и мешал проехать. 

По словам очевидцев в соцсетях, мужчина сам рассказал, что неудачно выпил с друзьями. 

В комментариях туляки отметили, что началось осеннее обострение. Кто-то сразу поинтересовался, а где Шрек потерял своего напарника — осла, а кто-то предположил, что это Халк или Зелибоба.

— Фантомас разбушевался;

— Это же Гринч — похититель Рождества, поэтому и снега нет;

— Да он просто Фиону ищет, — пишут в соцсетях туляки. 

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Автор:
сегодня, в 15:45 +1
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