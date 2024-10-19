В Крапивне откроется выставка о знаменитом настоятеле Свято-Никольского храма

Отец Серафим с сотрудницами Никольского храма_1987 год.

Выставка «Отец Серафим» откроется 20 октября в 12.30 в Музее Земства и градостроительной истории.

Выставка продолжит цикл экспозиционных проектов яснополянского музея, посвященный известным крапивенцам, которые оставили заметный след в истории края.

Отец Серафим (в миру Серафим Петрович Хланта) был настоятелем Свято-Никольского храма в Крапивне в течение 30 лет, с 1964 по 1994 годы.



Свято-Никольский храм в Крапивне, 2024 год.

В начале своего священнического пути он служил в разных храмах Тульской области, в том числе в храме Николая Чудотворца в Кочаках, история которого неразрывно связана с семьей Льва Толстого. В юности духовным наставником Серафима был ныне канонизированный православной церковью старец — архимандрит Иов (Кундря).

Слово «отец» в названии новой экспозиции отсылает, с одной стороны, к истории отца семейства Серафима Петровича, а с другой, — к истории священника, духовного отца своей паствы. На выставке будут представлены фотографии, документы и предметы из архива семьи отца Серафима и фондов музея. Выставочный проект посвящен двум памятным датам: 60-летию со дня приезда отца Серафима в Крапивну и 30-летию со дня его кончины.



Ремонт в Свято-Никольском храме, лето 1986 года.

Экспозиция «Отец Серафим» расскажет об истории Свято-Никольского храма через портрет его настоятеля. До революции Никольский храм, первое упоминание о котором относится к 1616 году, был Соборным. В советское время из пяти церквей Крапивны он был единственным уцелевшим.

Годы служения отца Серафима пришлись на сложное время, когда власть принимала решения, которые негативно воспринимались духовенством.

На настоятеле лежала большая ответственность по сохранению храма — значимой исторической святыни. Тогда в крапивенском храме проводились обширные ремонтные работы. А в 1969 году при активном содействии отца Серафима Никольскому храму был присвоен статус памятника архитектуры федерального значения.

Наряду с работами по сохранению Никольского храма, отец Серафим сумел выстроить добрые взаимоотношения с крапивенцами. Местные жители до сих пор вспоминают его с любовью и уважением.



Музей Земства и градостроительной истории.

Выставка продлится до 16 декабря. Экспозицию можно будет посетить ежедневно с 9.00 до 17.00.

Адрес музея: Тульская область, с. Крапивна, ул. Коммунаров, 40.

Возрастное ограничение: 0+