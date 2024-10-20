В Киреевском районе в страшном пожаре погибли трое детей

Кадр из видео ГУ МЧС России по Тульской области

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти троих детей при пожаре в Киреевском районе. Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 октября в д. Демидовка.

Дом площадью 48 кв. м. полностью выгорел, пожарным пришлось разбирать крышу. На пепелище были обнаружены тела 8-летней девочки и двух её братьев – 3 и 4 лет. По предварительной информации, в момент возгорания дети были дома одни.

Следствием назначены необходимые судебные экспертизы, которые позволят достоверно установить причину возгорания и обстоятельства гибели детей. Расследование уголовного дела находится на личном контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.