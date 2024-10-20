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В Киреевском районе в страшном пожаре погибли трое детей
Кадр из видео ГУ МЧС России по Тульской области

В Киреевском районе в страшном пожаре погибли трое детей

Частный дом в д. Демидовка выгорел полностью.

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти троих детей при пожаре в Киреевском районе. Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 октября в д. Демидовка.

Дом площадью 48 кв. м. полностью выгорел, пожарным пришлось разбирать крышу. На пепелище были обнаружены тела 8-летней девочки и двух её братьев – 3 и 4 лет. По предварительной информации, в момент возгорания дети были дома одни. 

Следствием назначены необходимые судебные экспертизы, которые позволят достоверно установить причину возгорания и обстоятельства гибели детей. Расследование уголовного дела находится на личном контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова. 

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