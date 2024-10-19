График работы музея «Ясная Поляна» в конце октября — первой половине ноября станет другим

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

График работы изменится из-за праздников, а также в связи с подготовкой к зимнему сезону.

С 22 октября все дни (кроме понедельника) музей-усадьба работает с 9.00 до 17.00. Вход на территорию заповедника возможен с 9.00 до 16.00, находиться на территории можно до 17.00. Для прогулки по заповеднику необходимо купить входной билет (100 рублей) в кассе музея.

2, 3 и 4 ноября с 9.30 до 14.40 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских». С 14.50 до 15.30 — по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).

В период с 11 ноября по 20 апреля с 10.00 до 15.30 возможно самостоятельное посещение мемориальных зданий, за исключением дней повышенного спроса (каникулы, выходные и праздничные дни).

В выходные и праздничные дни продажа билетов на экскурсии может быть завершена до установленного срока в связи с увеличенным экскурсионным потоком.

Самостоятельное посещение мемориальных зданий в эти дни невозможно.

График работы филиалов музея в праздничные дни также изменится:

Выставочный зал на железнодорожной станции Козлова Засека будет работать 2, 3 и 4 ноября с 9.00 до 17.00. Телефон: +7 (4872) 31-40-92.

Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.» будет открыт 2 и 4 ноября с 11.00 до 19.00, 3 ноября с 10.00 до 18.00. 5 ноября — выходной день. Телефон: +7 (4872) 77-33-02.

Историко-культурный комплекс на железнодорожной станции Щекино (Ясенки) работает 2, 3 и 4 ноября с 9.00 до 17.00. Для справок: +7-903-038-52-30.

Музей Земства и градостроительной истории в Крапивне работает 2, 3 и 4 ноября с 9.00 до 17.00. Телефон: +7 (48751) 71-118, +7-910-552-51-29.

Усадьба Малое Пирогово открыта для посещения 2, 3 и 4 ноября с 10.00 до 16:30. Телефон: +7 (48751) 31-330.

Усадьба Никольское-Вяземское работает 2, 3 и 4 ноября с 9.00 до 16.00.

Телефон: +7-920-80196-31.

С 11 по 19 ноября в связи с подготовкой к зимнему сезону Дом Л. Н. Толстого будет закрыт для посетителей. В эти дни экскурсии будут проводиться по маршруту «Заповедник — Флигель Кузминских».

Подготовка к зимнему и летнему сезонам — неотъемлемая часть работы музея. Два раза в год мемориальные здания закрывают для посетителей, чтобы провести в них профилактические работы. Это делается для обеспечения сохранности мемориальной обстановки и удобства посещения экскурсионными группами.

