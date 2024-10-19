  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. График работы музея «Ясная Поляна» в конце октября — первой половине ноября станет другим - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
График работы музея «Ясная Поляна» в конце октября — первой половине ноября станет другим
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

График работы музея «Ясная Поляна» в конце октября — первой половине ноября станет другим

График работы изменится из-за праздников, а также в связи с подготовкой к зимнему сезону.

С 22 октября все дни (кроме понедельника) музей-усадьба работает с 9.00 до 17.00. Вход на территорию заповедника возможен с 9.00 до 16.00, находиться на территории можно до 17.00. Для прогулки по заповеднику необходимо купить входной билет (100 рублей) в кассе музея.

Ясная Поляна_Дом Толстого_00.jpg

2, 3 и 4 ноября с 9.30 до 14.40 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских». С 14.50 до 15.30 — по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).

В период с 11 ноября по 20 апреля с 10.00 до 15.30 возможно самостоятельное посещение мемориальных зданий, за исключением дней повышенного спроса (каникулы, выходные и праздничные дни).

В выходные и праздничные дни продажа билетов на экскурсии может быть завершена до установленного срока в связи с увеличенным экскурсионным потоком.

Самостоятельное посещение мемориальных зданий в эти дни невозможно.

График работы филиалов музея в праздничные дни также изменится:

1_Козлова Засека_00.JPG

Выставочный зал на железнодорожной станции Козлова Засека будет работать 2, 3 и 4 ноября с 9.00 до 17.00. Телефон: +7 (4872) 31-40-92.

2_«Л. Н. Т.»_00.JPG

Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.» будет открыт 2 и 4 ноября с 11.00 до 19.00, 3 ноября с 10.00 до 18.00. 5 ноября — выходной день. Телефон: +7 (4872) 77-33-02.

3_Ясенки_00.jpg

Историко-культурный комплекс на железнодорожной станции Щекино (Ясенки) работает 2, 3 и 4 ноября с 9.00 до 17.00. Для справок: +7-903-038-52-30.

4_Музей Земства_00.jpg

Музей Земства и градостроительной истории в Крапивне работает 2, 3 и 4 ноября с 9.00 до 17.00. Телефон: +7 (48751) 71-118, +7-910-552-51-29.

5_Малое Пирогово_00.jpg

Усадьба Малое Пирогово открыта для посещения 2, 3 и 4 ноября с 10.00 до 16:30. Телефон: +7 (48751) 31-330.

6_Никольское-Вяземское_00.jpg

Усадьба Никольское-Вяземское работает 2, 3 и 4 ноября с 9.00 до 16.00.
Телефон: +7-920-80196-31.

С 11 по 19 ноября в связи с подготовкой к зимнему сезону Дом Л. Н. Толстого будет закрыт для посетителей. В эти дни экскурсии будут проводиться по маршруту «Заповедник — Флигель Кузминских».

ЯП_Средний пруд с Купальней.jpg

Подготовка к зимнему и летнему сезонам — неотъемлемая часть работы музея. Два раза в год мемориальные здания закрывают для посетителей, чтобы провести в них профилактические работы. Это делается для обеспечения сохранности мемориальной обстановки и удобства посещения экскурсионными группами. 
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:00 0
Другие статьи по темам
Событие
график работымузей Ясная Поляна
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле самосвал с заляпанным номером «неспортивно» вел себя на дороге
В Туле самосвал с заляпанным номером «неспортивно» вел себя на дороге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.