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Общественная организация «Мы есть русские»: «SHAMAN загубил свою карьеру, решив подать заявки на регистрацию товарного знака «Я русский»
Фото Алексея Пирязева.

Общественная организация «Мы есть русские»: «SHAMAN загубил свою карьеру, решив подать заявки на регистрацию товарного знака «Я русский»

По словам руководителя организации Светланы Кузнецовой, сейчас всё, что остаётся SHAMANу — молчать, так как его извинениям никто не поверит.

Об этом пишут наши коллеги из телеграм-канала SHOT.

Светлана Кузнецова:

— Русские люди Родиной не торгуют. Называть себя русским и при этом пытаться извлекать из этого гордого звания прибыль, деньги — это плохое воспитание. Очень жаль, что именно Ярослав пошёл на этот шаг. Честно говоря, я сначала поверить не могла и думала, что это фейк.

Также общественники движения «Ветераны России» потребовали отказать певцу в товарном знаке «Я русский», чтобы он не зарабатывал на патриотизме. С такой просьбой они обратились в Роспатент. Поводом стали поданные певцом Ярославом Дроновым заявки на регистрацию товарного знака «Я русский». Под брендом он собирается выпускать широкий ассортимент товаров, в том числе алкогольные напитки, одежду, а также открывать кафе и рестораны.  

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сегодня, в 14:48 +6
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SHAMANтоварный знакЯ русскийпевец

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