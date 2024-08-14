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Историко-литературный фестиваль «Война и Мир» в Тульской области: объявлена программа
Фотографии предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Историко-литературный фестиваль «Война и Мир» в Тульской области: объявлена программа

Центральным событием станет военно-историческая реконструкция сражений Отечественной войны 1812 года в сочетании со сценами из балета.

Историко-литературный фестиваль «Война и Мир» состоится 24 августа в родовом имении семьи Толстых Никольском-Вяземском (Тульская область, Чернский район, село Никольское-Вяземское).

Центральным событием фестиваля станет военно-историческая реконструкция сражений Отечественной войны 1812 года в сочетании со сценами из балета «Война и мир», музыку к которому написал Вячеслав Овчинников. Гости этого исторического спектакля, поставленного Виталием Фатеевым, погрузятся в атмосферу гусарских подвигов, сельской жизни и жизни светского общества XIX века. Постановка пройдет в сопровождении военного духового оркестра Академии ФСО России.

В реконструкции военных сражений примут участие военно-исторический клуб «Московец», 15-й драгунский полк, военно-исторический клуб «Автобат», коллектив «Сводная гусарская бригада», который включает военно-исторические клубы «Изюмский гусарский полк», «Александрийский гусарский полк» и «Белорусский гусарский полк».

В сценах из балета «Война и мир» будут заняты артисты Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко и Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева.

Также гостей историко-литературного фестиваля ждут экскурсии по территории музея «Никольское-Вяземское», выступление музыкальных коллективов, арт-ярмарка сувениров и изделий орловских и тульских мастеров народного творчества.

В этот же день состоятся заключительные этапы двух творческих конкурсов. В финале литературно-художественного конкурса «Перо и Кисть» десять художников создадут творческие работы на заданные темы. В финале литературного конкурса «Золото русской литературы» десять поэтов и прозаиков со всей России прочтут публике произведения собственного сочинения.

Фестиваль «Война и Мир»_карта.jpg

Организатором фестиваля выступает АНО «ЦЕНТР „ЯСНАЯ ПОЛЯНА“». Партнеры проекта — музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и АНО ПСП «Лаборатория социального развития».

Программа:

  • 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. Экскурсия «Никольское-Вяземское — родовое имение графов Толстых» (по территории, 40 мин.).
  • 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. Экскурсия «История рода Толстых — история России» (по дому, 1 час).
  • 10.00 — 17.00. Арт-ярмарка «Кладенец». Мастер-классы по народному творчеству. Фотозоны.
  • 10.00 –18.00. Финал литературно-художественного конкурса «Перо и Кисть».
  • 11.30 — 15.30. Народные коллективы.
  • 15.30 — 16.00. Открытие фестиваля. Приветственное слово
  • 17.00 — 18.30. Военно-историческая реконструкция сражений Отечественной войны 1812 года. Сцены из балета «Война и мир». Музыкальное сопровождение –военный духовой оркестр Академии ФСО России.
  • 19.30 — 21.30. Финал литературного конкурса «Золото русской литературы».
  • 21.30 — 22.30. Выступление LeraNeedle (Донецк).

Подробную информацию о проекте можно получить на сайте http://soclaboratory.com/festvim.

Возрастное ограничение: 6+.

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