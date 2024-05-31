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В филиале ГИМ покажут парадную шпагу дяди российских императоров Александра I и Николая I
Фото Ильи Ходаковского

В филиале ГИМ покажут парадную шпагу дяди российских императоров Александра I и Николая I

Клинок германской работы, эфес сделан тульскими мастерами в XVIII веке. Оружие принадлежало герцогу Фридриху Людвигу Александру Вюртембергскому.

Спецпоказ парадной именной шпаги пройдет в рамках выставки «Красавец мужчина. Мужская мода рубежа XVIII–XIX веков».

В XVIII веке шпага стала частью мужского придворного костюма — символом благородного происхождения. Парадные шпаги характеризовали владельца, так как делались на заказ. Выполняли подобные заказы и тульские оружейники. Востребованность парадного оружия императорским двором и состоятельной русской аристократией была высокой и стала стимулом для создания художественных шедевров.

С начала XVIII в. тульские мастера поставляли сабли, шпаги, тесаки, палаши. Клинок делали из простой или дамасской стали. Офицерское оружие оформляли не хуже, чем в Европе, парадное же оружие и вовсе было драгоценным. Клинки украшались травленым или гравированным узором, надписями-девизами. Однако красоту клинка зачастую скрывали ножны. Поэтому оформлению эфеса уделялось главное внимание. Для изготовления эфесов шпаг использовали золото, серебро, драгоценные камни.

В последней четверти XVIII века тульские мастера начали широко применять один из самых эффектных способов обработки стали — огранку. Техника стальной огранки заключалась в следующем: вручную отковывался маленький стальной «гриб» с полусферической граненой «под алмаз» головкой, которую полировали. «Алмазы» крепили на поверхности предмета, расклепывая ножку в специальных отверстиях на оборотной стороне. Иногда на ножке делали резьбу и ввинчивали ее в отверстие. Стальные «каменья» могли быть овальными или шаровидными, размер граненых стальных бусин составлял от 0,5 до 5 мм, в одном изделии их могло быть более тысячи.

Как раз в технике алмазного гранения и выполнена гарда шпаги, которую гости музея смогут увидеть с 30 мая на выставке «Красавец мужчина. Мужская мода рубежа XVIII–XIX веков». Передняя дужка гарды переходит в крестовину, на которой закреплены свободно свисающие веточки из стальных граненых бусин.

Стальной клинок с обеих сторон украшен гравированным растительным орнаментом. С правой стороны на полотне клинка есть надпись «FRIEDRIGH LUDEWIC ALEXANDER HERZOG V: WURTEMBERG» и изображен античный воин с копьем.

Герцог Александр Фридрих Карл Вюртембергский (1771 — 1833) — участник революционных и наполеоновских войн, австрийский и российский генерал от кавалерии, военный губернатор Белоруссии, член Государственного совета. Родной брат императрицы Марии Фёдоровны, дядя Александра I и Николая I.

В Отечественной войне 1812 состоял при штабе 1-й Западной армии, принимал участие в сражениях при Витебске и Смоленске. Во время сражения при Бородине был назначен Кутузовым на место раненого Багратиона. Участвовал в боях под Малоярославцем, Вязьмой и Красным. За Бородино был награждён золотой шпагой с алмазами «За Храбрость», а за Тарутино орденом Св. Георгия 3-й степени.

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