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Титул «Краса России Тула — 2024» выиграла Валерия Лысова

Титул «Краса России Тула — 2024» выиграла Валерия Лысова

В финальном шоу приняли участие 11 девушек из Тульской области. Специальный фоторепортаж – только для вас.

18 апреля в ДК «Туламашзавод» состоялся конкурс «Краса России Тула — 2024», собравший на сцене самых ярких представительниц прекрасного пола. Кастинги проводились во всех районах области, и в итоге до финала дошли 11 красоток.

На сцене блистали девушки из Тулы, Щекино, Ясногорска, Узловой, Богородицка и Арсеньево.

Организатором шоу и официальным региональным представителем по Тульской области фестиваля «Краса России» является модельно-продюсерское агентство Gold Models.

Участницы финала состязались в четырех конкурсных выходах: визитка, дефиле в купальниках, шоу талантов и дефиле в вечерних платьях.

В первом выходе девушки предстали в одинаковых обтягивающих платьях, подчеркивающих их точеные фигуры.

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Второй выход по традиции самый зрелищный — в купальниках!

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Таланты девушек раскрыл творческий конкурс. Участие в нем принимали не все конкурсантки, а лишь самые смелые и творческие.

15-летняя Анна Елагина (Тула) продемонстрировала гибкость и грацию.

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24-летняя Анжелика Куртеева (Тула) продемонстрировала коллекцию платьев, в котором были наряды от романтичного образа Барби до роковой королевы.

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Софья Азаренко (Богородицк) в прозе раскрыла тему красивой женщины.

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15-летняя Любовь Богданова (Щекино) станцевала чувственный испанский танец.

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18-летняя Валерия Лысова (Ясногорск) исполнила песню «Матушка Земля».

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25-летняя Любовь Белякова (Тула) исполнила танец в стиле контемп.

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18-летняя Марселина Нехорошева (Тула) в сценической постановке продемонстрировала свой парикмахерский талант.

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23-летняя Анна Архиреева (Ясногорск) станцевала танго.

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Нежное дефиле в вечерних платьях завершило выступления конкурсанток:

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По итогам конкурса каждая участница получила титул, цветы и подарки:

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«Мисс Совершенство» — Анастасия Григорьева.

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«Мисс Грация» и «Мисс Подиум» — Любовь Богданова.

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«Мисс Фото» — Алина Козлова.

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«Мисс Талант» — Любовь Белякова.

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«Мисс Выбор дирекции конкурса» — Анжелика Куртеева.

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«Мисс Артистизм» — Софья Азаренко.

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«Мисс Гармония» — 19-летняя Марина Громышева (Узловая).

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«Юная Краса Тулы — 2024» — Анна Елагина.

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Третье место, титулы «Мисс зрительских симпатий» и «Вторая Краса Тулы» получила Марселина Нехорошева.

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Второе место и титулы «Мисс Элегантность», «Мисс Myslo» и «Первая Краса Тулы» получила Анна Архиреева.

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Обладательницей главного титула «Краса России Тула» и титула «Мисс Идеал» стала Валерия Лысова.

Валерия — студентка международной полицейской академии, будущий юрист.

В модельной индустрии — с 13 лет. В этом же возрасте впервые выиграла конкурс «Мини Мисс Тула — 2018».

— После первой победы стала принимать активное участие в конкурсах красоты. Представляла Тульскую область на Всероссийском конкурсе «Мини Мисс и Мини Мистер России — 2020». Потом был некоторый перерыв из-за поступления в институт. Сегодня я пришла только за победой — так и вышло! — рассказала Валерия. — Когда назвали мое имя в качестве победительницы, я испытала целый коктейль эмоций! Я еле сдерживалась, чтобы не заплакать от счастья!

Помимо учебы и моделинга, девушка увлекается вокалом, также не против провести время за чтением.

— Предпочитаю книги по психологии. Нравится узнавать свой внутренний мир и окружающих людей, — уточнила победительница. — Моделинг же помог по-новому взглянуть на себя и придал невероятной уверенности.

В будущем она видит себя юристом и моделью, считая, что одно другому не мешает.

Валерия в этом году представит Тульскую область на общероссийском этапе конкурса «Краса России».

— Для меня это большая честь. Рада, что оказалась достойна этого. Это планка нового уровня, и я очень хочу испытать в нем свои силы. «Вижу цель — не вижу преград!» — это мой девиз по жизни.

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сегодня, в 14:25 +1
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