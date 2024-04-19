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Указ губернатора о запрете мигрантам работать в такси и общепите: сколько в Туле поймали нарушителей?
Фото: Дмитрий Дзюбин, Алексей Пирязев, Артем Жильцов.

Указ губернатора о запрете мигрантам работать в такси и общепите: сколько в Туле поймали нарушителей?

Узнали и рассказываем вам.

28 ноября 2023 года губернатор Алексей Дюмин подписал указ, устанавливающий запрет на работу иностранных граждан по патентам в следующих видах экономической деятельности: розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями, общественное питание, пассажирские перевозки на общественном транспорте и такси.

Мера должна была способствовать повышению качества предоставляемых услуг, трудоустройству в приоритетном порядке граждан России. Такие ограничения уже действуют в 19 регионах РФ.

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Данное ограничение не распространяется на иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, граждан государств — членов Евразийского экономического Союза (Республики Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика), граждан из стран дальнего зарубежья, имеющих разрешение на работу, высококвалифицированных специалистов.

Работодателям предусмотрительно предоставили трехмесячный переходный период, в течение которого они должны были завершить трудовые отношения с иностранными работниками, которые трудятся в указанных сферах. Следить за исполнением установленных законом правил должно было УМВД России по Тульской области. 

— С 1 марта 2024 года сотрудниками полиции выявлено 104 нарушителя данного Указа среди иностранных граждан. К административной ответственности привлечено 7 работодателей. Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции в указанный период задержали 61 гражданина, осуществляющего пассажирские перевозки на коммерческой основе, управляя при этом транспортными средствами на основании национального водительского удостоверения, — рассказали Myslo в пресс-службе регионального УМВД.

В министерстве труда и социальной защиты добавили, что после вступления в силу Указа трудовые отношения были расторгнуты с более чем 200 иностранными гражданами, работавшими по патентам в этих сферах.

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При этом стоит отметить, что, согласно докладу уполномоченного по правам человека в Тульской области, миграционная ситуация в регионе характеризуется увеличением количества прибывших иностранных граждан. За 2023 год на миграционный учет поставлен 88 951 иностранный граждан (2022 г. — 84 166).

Наибольший приток иностранных граждан отмечается из Узбекистана
(42,7% от общего числа мигрантов), Таджикистана (29,3%), Армении (10,7%),
Молдовы (2%), Украины (1,2%). Из государств с визовым порядком въезда
лидируют Вьетнам (2,7%) и Китай (1,3%).

Напомним, летом прошлого года полицейские неоднократно устраивали рейды на улице Пирогова. Поводом для них мог послужить инцидент, который произошел днем 18 июня на улице Пирогова. Напомним, правоохранители задержали гастарбайтера — он приставал к молодой девушке, а затем разгромил машину ДПС и укусил инспектора. 

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