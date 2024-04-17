В Туле выступил Донецкий симфонический оркестр

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

17 апреля в Тульской областной филармонии состоялся концерт Донецкого академического симфонического оркестра им. С. С. Прокофьева. Под управлением дирижера Михаила Илющенко и с участием всемирно известной пианистки Валентины Лисицы коллектив представил программу русской классической музыки.

Концерт в Туле — часть масштабного тура «Оркестр непокоренных», организованного Союзом концертных деятелей Донбасса при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Участников концерта и гостей вечера приветствовала министр культуры региона Татьяна Рыбкина. Она отметила крепкие культурные связи Тульской области и Донецкой Народной Республики.

Татьяна Рыбкина отметила, что в августе этого года концерт Донецкого симфонического оркестра станет одним из ключевых событий на гала-концерте Кремлевской оперы.

В фойе филармонии гостям представили выставку, посвященную 90-летней истории Донецкого симфонического оркестра, а также героическим музыкантам Донбасса. С 2014 года донецкие музыканты работают в условиях постоянных боевых действий, многие из них стали участниками специальной военной операции, но даже в этих сложных условиях за 10 лет коллектив дал около 500 концертов.

Оркестр исполнил произведения известных русских композиторов, юбилеи которых празднуются в этом году: М. Глинки (220-летие со дня рождения), М. Мусоргского (185-летие), Н. Римского-Корсакова, (180-летие), а также музыку П. Чайковского, С. Рахманинова и Д. Шостаковича.