В Тульской области в многоквартирном доме рухнул потолок: прокуратура проводит проверку

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Как уточнили в ведомстве, дом – 1956-го года постройки.

Алексинская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с обрушением перекрытия в одном из домов в Алексине.

ЧП произошло в доме №14 по улице Новогородищенской. 16 апреля в одной из комнат квартиры №6 обрушился потолок. Сотрудники межрайонной прокуратуры выехали на место. Выяснилось, что упало перекрытие между чердачным помещением и вторым этажом. Как уточнили в ведомстве, дом – 1956-го года постройки.

– Пострадавших нет, системы жизнеобеспечения не нарушены. Собственнику, в квартире которого произошел инцидент, предложено жилое помещение маневренного фонда, – отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

В ходе проверки дадут оценку соблюдению требований жилищного законодательства по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме, в том числе своевременности проведения капитального и текущего ремонтов дома.



В целях защиты прав жителей многоквартирного дома при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.