  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Тульской области в многоквартирном доме рухнул потолок: прокуратура проводит проверку - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области в многоквартирном доме рухнул потолок: прокуратура проводит проверку
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Тульской области в многоквартирном доме рухнул потолок: прокуратура проводит проверку

Как уточнили в ведомстве, дом – 1956-го года постройки.

Алексинская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с обрушением перекрытия в одном из домов в Алексине.

ЧП произошло в доме №14 по улице Новогородищенской. 16 апреля в одной из комнат квартиры №6 обрушился потолок. Сотрудники межрайонной прокуратуры выехали на место. Выяснилось, что упало перекрытие между чердачным помещением и вторым этажом. Как уточнили в ведомстве, дом – 1956-го года постройки.

– Пострадавших нет, системы жизнеобеспечения не нарушены. Собственнику, в квартире которого произошел инцидент, предложено жилое помещение маневренного фонда, – отметили в пресс-службе облпрокуратуры. 

В ходе проверки дадут оценку соблюдению требований жилищного законодательства по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме, в том числе своевременности проведения капитального и текущего ремонтов дома.

В целях защиты прав жителей многоквартирного дома при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:07 0
Другие статьи по темам
Событие
обрушение потолка
Место
прокуратура Тульской областиАлексин

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Синоптик Шувалов: майские праздники будут теплыми
Синоптик Шувалов: майские праздники будут теплыми
В Туле выступил Донецкий симфонический оркестр
В Туле выступил Донецкий симфонический оркестр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.