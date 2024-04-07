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В Туле состоялся предпоказ спектакля фестиваля «Пятницкая башня»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле состоялся предпоказ спектакля фестиваля «Пятницкая башня»

Зрителям представили стихи, отрывки из произведений Пушкина, Маяковского, Есенина, Пастернака, Бродского, Высоцкого.

В творческом индустриальном кластере «Октава» прошел поэтический моноспектакль актера театра и кино, художественного руководителя фестиваля «Пятницкая башня» Вадима Медведева «Путь мужчины».

Зрителей приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что фестиваль — одно из ключевых мероприятий проекта «Музейное лето в Туле», созданного по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

— Спектакль основан на произведениях русских поэтов, объединённых тематикой любви к России. Убеждена, что наша молодежь должна воспитываться на русской классике. Надеюсь, что она будет широко представлена на фестивале, — сказала министр.

Зрителям представили стихи, отрывки из произведений А. С. Пушкина, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Б. Л. Пастернака, И. А. Бродского, В. С. Высоцкого и других. Спектакль сопровождала музыка Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, С. В. Рахманинова и других в исполнении лауреата международных конкурсов — пианистки Маргариты Музыченко.

После спектакля Вадим Медведев презентовал обновленную концепцию фестиваля добрых искусств «Пятницкая башня». Он состоится 16–18 августа в Тульском кремле в рамках проекта «Музейное лето в Туле».

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