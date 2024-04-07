Алексей Дюмин поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем

С юбилеем Валентину Матвиенко поздравил губернатор Алексей Дюмин.

— Вы — опытный, авторитетный политический и общественный деятель, человек мудрый и неравнодушный.

Благодаря государственному мышлению, огромной энергии и целеустремленности вы твердо отстаиваете национальные интересы страны, способствуете повышению качества жизни граждан.

Уверен, что талант политика, лидерские качества и преданность делу будут и впредь помогать Вам в работе на благо России.

Алексей Дюмин пожелал Валентине Матвиенко крепкого здоровья, счастья и благополучия.