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В Ясную Поляну с гастролями приедет Учебный театр ВГИКа
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

В Ясную Поляну с гастролями приедет Учебный театр ВГИКа

23 и 24 марта в 18.00 в ДК «Ясная Поляна» покажут спектакль «С любимыми не расставайтесь», поставленный по пьесе Александра Володина.

Спектакль был поставлен в Учебном театре Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Над постановкой, которую увидят яснополянские зрители, работали студенты четвертого курса актерского факультета ВГИКа, обучающиеся в мастерской народного артиста РСФСР А. Я. Михайлова.

Режиссером спектакля стала педагог мастерской, заслуженная
артистка России Тамара Акулова («Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «В поисках капитана Гранта», «Женщины на грани»). 

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Тамара Акулова. Фрагмент из фильма «Нераскрытый талант — 3», 2018 г.

Названием пьесы стала наиболее известная строка из стихотворения Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне» — его можно услышать в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Эту историю о любви, расставании, одиночестве и недосказанности в отношениях Александр Володин позднее переработал в киносценарий, по которому в конце 1970-х был снят фильм «С любимыми не расставайтесь».

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Главные роли в нем сыграли Ирина Алферова и Александр Абдулов.
Молодожены разводятся — с обидой, разочарованием, ревностью. Вскоре после развода Катя попадает в больницу. Тихую, непохожую на прежнюю себя, с потухшими глазами, навещает ее Митя. Не осталось в прежней Кате ни гордости, ни стремления к независимости, а только любовь —единственная, всепоглощающая, только желание вновь соединить свою жизнь с любимым человеком…

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Отвечая на вопрос о том, чем вызван выбор именно этой пьесы, режиссер Тамара Акулова говорит:

— Во-первых, она о любви, о том, что всегда тревожит и будоражит зрителя: ему всегда интересно видеть на сцене те чувства, которые он сам испытал в своей жизни. Во-вторых, мне хотелось, чтобы в этом спектакле участвовал весь курс, — в постановке принимает участие 21 человек. Этот спектакль мы делали целый год. Когда в постановке задействовано много артистов, работа с технической точки зрения продвигается довольно сложно. Кто-то заболел, кто-то снимается, кто-то уходит на пробы: собрать их вместе иногда не получалось, но тем не менее подготовка к спектаклю шла интересно. Я рада за ребят, что постановка получилась. Главное, что им нравится, и они «в работе».

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Тамара Акулова
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ДК Ясная Поляна
 

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