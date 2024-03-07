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Не -3, а +35 градусов: Вильфанд представил прогноз на 8 марта в Фаренгейтах
Фото Алексея Пирязева.

Не -3, а +35 градусов: Вильфанд представил прогноз на 8 марта в Фаренгейтах

Чтобы женщины не расстраивались.

В Международный женский день погода в Центральной России не порадует теплом. Ожидается до -3 градусов Цельсия, или +26 градусов по шкале Фаренгейта. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— 8 марта — прекрасный праздничный день. Ночью в Москве будет около -10 градусов, а днем будет от 26 до 35 градусов тепла. Правда, по Фаренгейту. Сотрудники Гидрометцентра, выражая теплое отношение к женщинам, единственный день в году могут позволить себе прогноз по шкале Фаренгейта. Ну а для сухих мужчин, не джентльменов, пожалуйста: будет от -3 до +2 градусов, — сказал Вильфанд.

Отметим, что ранее синоптики предупредили о январских морозах до -16, которые сохранятся до конца недели и в начале следующей.

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Фотограф:
сегодня, в 15:35 −3
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