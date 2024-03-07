Маленькая тулячка Дарья Мачкова покажет свои таланты в шоу «Лучше всех!»

На фото Даша с тренером Лукьяновой Дианой Борисовной.

Даша занимается воздушной гимнастикой в Центре циркового искусства «Воздушный проект». Ей только исполнилось 6 лет, а она уже полтора года с успехом выступает на международных фестивалях и конкурсах по воздушной гимнастике и имеет множество наград, два Гран-при и несколько призов зрительских симпатий. Об этом Myslo рассказали родители Дарьи.

И вот девочка решила показать себя на шоу «Лучше всех!». Она выступит там с номером «Парящая мелодия» под живой аккомпанемент настоящей звезды. Кто именно будет музицировать для Даши, пока секрет.

Выпуск шоу покажут на Первом в воскресенье, 10 марта, в 19.00.

На фото Дарья с родителями.