В Туле драматический театр потратит более миллиона рублей на декорации и реквизит для спектакля об СВО

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ГУК ТО «Тульский академический театр драмы» ищет подрядчиков для поставки декораций и реквизита на спектакль «Свадебное платье для аксолотля».

Декорации в виде двух аквариумов оцениваются в 987 000 рублей, а еще 167 340 рублей будет потрачено на реквизит в виде шевронов, разгрузки и т. д.

«Свадебное платье для аксолотля. Сны» — один из первых в России спектаклей, посвященных событиям специальной военной операции. Автор пьесы — Рагим Мусаев.

«Аксолотль или „водный дракончик“ — обитающая в воде личинка некоторых видов саламандр, напоминающая улыбающуюся ящерку с тремя парами торчащих жабр. Уникальность аксолотля заключается в том, что он может размножаться, не превратившись во взрослую особь.

Аксолотль вообще не склонен становиться взрослым, если только не случится засуха и его водоем не пересохнет. Если же комфорту аксолотля ничто не угрожает, то он так и останется личинкой. В нашем спектакле аксолотль служит символом некоторых инфантильных представителей поколения тридцатилетних.

Другая часть этого же поколения способна на любые жертвы. Известна реальная история, когда девушка, проводившая мужа на СВО, сплела для него зимнюю маскировочную сеть из своего свадебного платья. Фантазия авторов спектакля причудливо соединила современную историю, образ загадочного животного и народный подвиг», — сообщается на сайте театра.