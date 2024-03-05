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Жители не могут добраться на работу: в Веневском районе перевозчик отказался от автобусного маршрута из-за нерентабельности
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Жители не могут добраться на работу: в Веневском районе перевозчик отказался от автобусного маршрута из-за нерентабельности

4 марта на оперативном совещании губернатор Тульской области рассмотрел обращения граждан.

К губернатору обратилась жительница Грицовского Венёвского района. Она рассказала, что из ее посёлка невозможно добраться на работу и учёбу в Новомосковск: по маршруту № 179 перестал ходить автобус.

Ситуацию прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник. Оказалось, что перевозчик подал заявление на сдачу свидетельства, так как маршрут экономически нерентабелен для него. 

- Министерство разместило конкурс на отбор нового перевозчика. Сейчас по аналогичной схеме движения транспортное обслуживание осуществляется по льготному маршруту № 144 «Новомосковск - п. Грицовский». Для удобства жителей на льготный маршрут будет добавлено 6 рейсов в утренние и вечерние часы-пик.

Жители Одоева пожаловались на поврежденный после ремонта системы отопления участок тротуара. Глава районной администрации доложил губернатору, что проблемный участок отсыпан щебнем, так что беспрепятственный подход для жителей и подъезд для транспорта обеспечены. Работы по благоустройству придомовой территории включены в программу «Формирование комфортной городской среды» и будут выполнены до 1 июня.

Всего на контроле находится 42 аналогичное обращение. С 2023 года перенесены работы по устранению разрытий по 31 адресу. Об этом доложил директор Ситуационного центра Андрей Журавлев доложил, что

Губернатор поручил министерству ЖКХ совместно с министерством по правовому обеспечению проанализировать правила благоустройства муниципальных образований. В мае всем главам муниципальных администраций необходимо восстановить нарушенное благоустройство на местах разрытий.

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