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В выставочном зале «Фахверк» открывается экспозиция «Бабаша. Женщины семьи Поленовых»
Константин Коровин. За чайным столом. Этюд. 1888. Холст на картоне, масло. Из собрания музея-заповедника В. Д. Поленова.

В выставочном зале «Фахверк» открывается экспозиция «Бабаша. Женщины семьи Поленовых»

Выставка посвящена женщинам известного рода.

Открытие состоится 10 февраля в выставочном зале «Фахверк» музея-заповедника В. Д. Поленова.

Выставка охватывает события более двух веков от бабушки художника Веры Николаевны Воейковой до правнучки Натальи Фёдоровны Поленовой.

По жанру выставка является художественно-документальной и характеризуется совместным экспонированием произведений искусства — живописи, графики, прикладного искусства — с архивными материалами, фотографиями, книгами, письмами, а также личными предметами, созданными своими руками. 

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Василий Дмитриевич Поленов. Портрет Веры Николаевны Воейковой. 1867 г. Холст, масло. Из собрания музея-заповедника В. Д. Поленова.

Об этом говорят бережно хранимые в музее В. Д. Поленова работы женщин рода Поленовых, их личные вещи и коллекция предметов женского рукоделия — сумочек, настоящих произведений искусства из Ярославского художественного музея, так как данная выставка — это совместный проект Ярославского художественного музея и музея-заповедника В. Д. Поленова.

Цель выставки — познакомить посетителей с наиболее яркими и талантливыми представителями женской половины рода Поленовых, среди которых можно встретить художниц, музыкантов, скульпторов, поэтесс и т. д.

Женщины рода Поленовых были образованны, талантливы, уважаемы. Бабушка Василия и Елены Поленовых, Вера Николаевна Воейкова, внучка гениального архитектора Н. А. Львова, но волею судьбы выросшая в доме Гавриила Державина, навсегда осталась в памяти внуков как самая любимая, добрейшая Бабаша с интереснейшими сказками и воспоминаниями. А путешествия в усадьбу Ольшанка Тамбовской губернии позволили им понять и оценить притягательность русской усадебной жизни.

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Василий Дмитриевич Поленов. Портрет Натальи Васильевны Поленовой, сидящей у окна. 1890-е. Дерево, масло. Из собрания музея-заповедника В. Д. Поленова.

Мама Мария Алексеевна Поленова — писательница, успешно работавшая в живописи и графике, направляла их художественные увлечения. Дети ею гордились, и любовь к живописи пришла в семью ее стараниями: из пятерых детей Марии Алексеевны двое — самый старший и самая младшая — Василий и Елена — стали большими художниками.

Следующие поколения женщин Поленовых продолжили семейную традицию творчества в многообразных его ипостасях. От одного столетия к другому цель жизни у всех была одна — творчество, созидание и сохранение семейных ценностей. 

Вторая часть выставки представляет одну из коллекций Ярославского художественного музея, охватывающую период с 30-х годов XIX по 30-е годы XX веков.

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Сумочка 1830-х гг., вышитая бисером, — работа крепостных крестьянок в имении Воейковых Ольшанка Тамбовской губернии. Из собрания музея-заповедника В. Д. Поленова.

Дамская сумочка — один из самых необходимых и важных предметов для женщины, яркий акцент костюма, завершающий образ. Изящные и элегантные, фантазийные и удобные, дорогие и не очень, они отражают характер, пристрастия и настроение их обладательниц. История создания теряется в глубокой древности. С античности они стали модным аксессуаром и украшением одежды. Богато орнаментированные сумочки и кошельки носили представители состоятельных сословий, как мужчины, так и женщины. С изобретением кармана в XVII веке мужчины постепенно отказались от кошелька-сумочки, женщины же расстаться с ней не могут до сих пор. 

Выставка будет работать до 14 апреля. 

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