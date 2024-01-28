Народный артист России Никита Михалков привезет тулякам спектакль «12»

Фото предоставлены ТАТД.

Гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова пройдут 22 и 23 февраля на сцене Тульского академического театра драмы.

«12» — спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде. Серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?

Это история о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний чеченский юноша Умар, подозреваемый в убийстве своего приёмного отца — русского офицера. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.

Костюмы для постановки предоставлены компанией Bosco di Ciliegi. Композитор Эдуард Артемьев. Режиссер-постановщик Никита Михалков, он же исполнил одну из ролей в спектакле.

Также на сцене народный артист России Николай Бурляев, народный артист России Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский, Гия Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Рамиз Кялбиев, Антон Ромм, Евгений Дубовской, Павел Ильин и детский ансамбль «Амцабз».

Продолжительность спектакля 3 часа 20 минут. 16+