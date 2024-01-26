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В «Фонде искусств» пройдет выставка, посвященная Василию Жуковскому
Фото Дмитрия Дзюбина

В «Фонде искусств» пройдет выставка, посвященная Василию Жуковскому

Вход бесплатный.

3 февраля в выставочном пространстве фондохранилища пройдут мероприятия, посвященные 241-летию великого русского поэта Василия Жуковского.

Концертные программы представят фольклорный ансамбль Тульской филармонии «Услада», коллективы и студенты колледжа культуры и искусств — народный ансамбль танца «Овация» и ансамбль русской песни «Любава».

На творческой встрече драматург Рагим Мусаев и режиссер Анна Терешина познакомят зрителей с новым спектаклем из цикла «Жизнь замечательных туляков» — «Жуковский: призраки счастья».

Также в «Фонде искусств» откроется уникальная выставка «Жуковский и Белев». На ней представят более 50 подлинных архивных документов, связанных с жизнью и творчеством писателя, предметы декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов Белевского района.

Мероприятия будут проходить с 10 до 21 часа, вход свободный. Подробная программа и запись — на сайте Тульского музея изобразительных искусств. Рейтинг: 6+. Мероприятия пройдут в рамках проекта «Музейная зима в Туле». 

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Фотограф:
сегодня, в 16:45 +1
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фондохранилищеФонд искусств

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