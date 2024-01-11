В Белёве 27 января состоится фестиваль санок

Фото пресс-службы правительства Тульской области

27 января в Белеве на территории пространства «ПроПаркъ» состоится фестиваль наряженных санок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Для жителей и гостей заготовлены конкурсы, песни и частушки, предусмотрено катание на пони и лошадях. Данная программа продолжает череду новогодних мероприятий. На каникулах в обновленных скверах и парках для жителей области организовывали литературные и игровые программы, концерты, квесты, экскурсии и конкурсы для всей семьи. Так, на территории «АкваДон» в Донском продолжает работать каток с музыкальным сопровождением и прокатом. Во второй половине января в ряде муниципалитетов пройдут мероприятия, посвященные Крещению и Дню студента.