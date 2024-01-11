Уроженка Дагестана прописала детей в Белёве и уехала. Она получила соцвыплаты на сумму 947 тысяч рублей

Фото Артема Жильцова

Прокуратура Белевского района провела проверку соблюдения миграционного законодательства.

Было установлено, что в 2020 году 33-летняя жительница Республики Дагестан фиктивно зарегистрировалась в непригодном для проживания жилом доме в поселке Ганьшинском. Кроме того, она прописала‎ там супруга, четырех несовершеннолетних детей. Затем в отделении соцзащиты Белева женщина оформила ежемесячные пособия на своих детей. После этого со своей семьей она уехала в Республику Дагестан, «не имея намерений проживать на территории Тульской области»‎. Общая сумма незаконно полученных региональных социальных выплат составила 947 тыс. рублей.

— По материалам прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по признакам мошенничества при получении выплат в крупном размере. Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного органа, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.