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  4. Уроженка Дагестана прописала детей в Белёве и уехала. Она получила 947 тысяч соцвыплат - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Уроженка Дагестана прописала детей в Белёве и уехала. Она получила соцвыплаты на сумму 947 тысяч рублей
Фото Артема Жильцова

Уроженка Дагестана прописала детей в Белёве и уехала. Она получила соцвыплаты на сумму 947 тысяч рублей

Ей вменяют мошенничество в крупном размере.

Прокуратура Белевского района провела проверку соблюдения миграционного законодательства.

Было установлено, что в 2020 году 33-летняя жительница Республики Дагестан фиктивно зарегистрировалась в непригодном для проживания жилом доме в поселке Ганьшинском. Кроме того, она прописала‎ там супруга, четырех несовершеннолетних детей. Затем в отделении соцзащиты Белева женщина оформила ежемесячные пособия на своих детей. После этого со своей семьей она уехала в Республику Дагестан, «не имея намерений проживать на территории Тульской области». Общая сумма незаконно полученных региональных социальных выплат составила 947 тыс. рублей.

— По материалам прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по признакам мошенничества при получении выплат в крупном размере. Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного органа, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. 

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