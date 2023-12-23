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Студенты колледжа искусств передали картины тульскому онкоцентру

Студенты колледжа искусств передали картины тульскому онкоцентру

22 декабря в Тульском онкологическом центре открылась экспозиция «Картины жизни».

Это проект, реализованный преподавателями и студентами Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского специально для пациентов и сотрудников нового медицинского учреждения.

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Экспозиция включает более 240 работ студентов художественного отделения колледжа. Это пейзажи, натюрморты, сюжетные зарисовки. Они нарисованы в разной технике, но отличает их яркость красок и оформления. 

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Сейчас в стационаре онкоцентра лечатся около 220 человек, а поликлинический прием ежедневно проходят около 500 пациентов. Каждый из них может познакомиться с работами художников, которые теперь стали украшением общественных помещений центра.

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