Студенты колледжа искусств передали картины тульскому онкоцентру

Это проект, реализованный преподавателями и студентами Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского специально для пациентов и сотрудников нового медицинского учреждения.

Экспозиция включает более 240 работ студентов художественного отделения колледжа. Это пейзажи, натюрморты, сюжетные зарисовки. Они нарисованы в разной технике, но отличает их яркость красок и оформления.

Сейчас в стационаре онкоцентра лечатся около 220 человек, а поликлинический прием ежедневно проходят около 500 пациентов. Каждый из них может познакомиться с работами художников, которые теперь стали украшением общественных помещений центра.