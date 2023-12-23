Туляк украл на АЗС беспроводные наушники

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратилась менеджер автомобильной заправочной станции, расположенной на автодороге Тула — Новомосковск. Сотрудница заявила, что неизвестный утащил из торгового зала беспроводные наушники.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний безработный туляк. Мужчина признал вину и вернул украденное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.