Участники СВО передали Музею обороны Тулы скульптуру бойца-зенитчика

Фото: museum-tula.ru

Военные, принимающие участие в спецоперации, встретились со студентами тульских колледжей в Музее обороны Тулы. Они доставили в город оружейников металлическую скульптуру, сделанную руками бойцов, изображающую стрелка-зенитчика, и трофеи, добытые на передовой. Участников приветствовала министр культуры региона Татьяны Рыбкина.

– При поддержке губернатора Алексея Дюмина на тульской земле сохраняется историческая память, – сказала она. – В монументе оживает реальный герой, у которого есть имя и позывной. Он напоминает нам о тех, кто сейчас защищает интересы нашей страны.

По словам участников спецоперации, командир воинской части лично решил изготовить металлическую скульптуру воина в знак благодарности тулякам за поддержку бойцов и их семей. Прототипом выступил реальный военнослужащий, сержант-зенитчик, находящийся на передовой.

Проект скульптуры разработали в Волгограде, изготовили детали, которые собрали в единый образ уже в зоне СВО. Монумент изображает в полный рост бойца, ведущего бой. Переданные вещи пополнят фонд будущего музея, посвященного СВО. Он откроется в тульском парке «Патриот».