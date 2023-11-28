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Участники СВО передали Музею обороны Тулы скульптуру бойца-зенитчика
Фото: museum-tula.ru

Участники СВО передали Музею обороны Тулы скульптуру бойца-зенитчика

Прототипом героя композиции стал реальный военнослужащий – сержант-зенитчик, находящийся на передовой.

Военные, принимающие участие в спецоперации, встретились со студентами тульских колледжей в Музее обороны Тулы. Они доставили в город оружейников металлическую скульптуру, сделанную руками бойцов, изображающую стрелка-зенитчика, и трофеи, добытые на передовой. Участников приветствовала министр культуры региона Татьяны Рыбкина.

– При поддержке губернатора Алексея Дюмина на тульской земле сохраняется историческая память, – сказала она. – В монументе оживает реальный герой, у которого есть имя и позывной. Он напоминает нам о тех, кто сейчас защищает интересы нашей страны.

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По словам участников спецоперации, командир воинской части лично решил изготовить металлическую скульптуру воина в знак благодарности тулякам за поддержку бойцов и их семей. Прототипом выступил реальный военнослужащий, сержант-зенитчик, находящийся на передовой.

Проект скульптуры разработали в Волгограде, изготовили детали, которые собрали в единый образ уже в зоне СВО. Монумент изображает в полный рост бойца, ведущего бой. Переданные вещи пополнят фонд будущего музея, посвященного СВО. Он откроется в тульском парке «Патриот».

сегодня, в 08:51 +3
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