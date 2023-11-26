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В Туле открылась фотовыставка «Зима в объективе» - фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле открылась фотовыставка «Зима в объективе» - фоторепортаж

Открытие состоялось в Тульской областной научной библиотеке 25 ноября.

Выставку организовал тульский фотоклуб «ПРОсвет»Здесь можно увидеть самые разные состояния зимы — это графика с геометрией, туман и закат, сказка и будни.

Участники фотоклуба «ПРОсвет» на базе Тульской областной научной библиотеки — фотографы с разным опытом, непохожими стилями и взглядами. Объединяет их одно — любовь к фотографии.

На выставке представлены 30 работ от 13 авторов:

Марина Корабельникова
Игорь Титин
Евгений Степанов
Михаил Ширшов
Валерий Дулов
Константин Костюков
Анна Захарова
Влад Капанов
Катерина Новикова
Галина Лопухова
Анастасия Инюшина
Анна Лепихина
Олег Есиков

Выставка продлится до 21 декабря. 0+

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сегодня, в 16:01 0
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