В «Созвездии» состоялся финал региональной олимпиады по робототехнике 

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Он прошел 25 ноября в Центре поддержки одаренных детей «Созвездие» в Новомосковске.

Олимпиада способствует профессиональной ориентации ребят и способствует продвижению научных знаний в соответствии с инициативой «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В очном туре приняла участие 21 команда из 9 муниципальных образований Тульской области. В соревнованиях участвовали ученики 6-х — 11-х классов и первокурсники колледжей.

Старт олимпиаде дал директор департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания министерства образования Владимир Морозов.

«Олимпиада по робототехнике проводится в регионе уже в восьмой раз. Ежегодно она объединяет порядка 100 заинтересованных ребят и педагогов в конкурсное движение, которое способствует развитию научно-технического творчества в регионе», — отметил Владимир Морозов.

Ребята собирали роботов в соответствии с определенными характеристиками, соревновались в скорости прохождения роботами трассы по заданной траектории.

Итоги соревнований

В младшей возрастной группе:

1 и 3 место — Дом детского юношеского творчества, технопарк г. Новомосковска Тульской области.

2 место — лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова г. Тулы.

В старшей возрастной группе:

1 место — Центр образования № 23 г. Тулы.

2 место — СОШ № 1 Узловского района.

3 место — Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, Центр «Созвездие» построен по инициативе Губернатора Алексея Дюмина совместно с компанией АО «МХК „ЕвроХим“ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко в рамках национального проекта „Образование“. Первых учеников Центр принял в Год педагога и наставника — 1 сентября 2023 года.