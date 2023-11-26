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В «Созвездии» состоялся финал региональной олимпиады по робототехнике 
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В «Созвездии» состоялся финал региональной олимпиады по робототехнике 

Он прошел 25 ноября в Центре поддержки одаренных детей «Созвездие» в Новомосковске.

Олимпиада способствует профессиональной ориентации ребят и способствует продвижению научных знаний в соответствии с инициативой «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

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В очном туре приняла участие 21 команда из 9 муниципальных образований Тульской области. В соревнованиях участвовали ученики 6-х — 11-х классов и первокурсники колледжей. 

Старт олимпиаде дал директор департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания министерства образования Владимир Морозов. 

«Олимпиада по робототехнике проводится в регионе уже в восьмой раз. Ежегодно она объединяет порядка 100 заинтересованных ребят и педагогов в конкурсное движение, которое способствует развитию научно-технического творчества в регионе», — отметил Владимир Морозов. 

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Ребята собирали роботов в соответствии с определенными характеристиками, соревновались в скорости прохождения роботами трассы по заданной траектории. 

Итоги соревнований

В младшей возрастной группе: 

1 и 3 место — Дом детского юношеского творчества, технопарк г. Новомосковска Тульской области. 

2 место — лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова г. Тулы. 

В старшей возрастной группе: 

1 место — Центр образования № 23 г. Тулы. 

2 место — СОШ № 1 Узловского района. 

3 место — Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, Центр «Созвездие» построен по инициативе Губернатора Алексея Дюмина совместно с компанией АО «МХК „ЕвроХим“ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко в рамках национального проекта „Образование“. Первых учеников Центр принял в Год педагога и наставника — 1 сентября 2023 года.

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