В Туле появился новый арт-объект - самовар

Фото Тульского музейного объединения.

В церемонии также приняли участие руководители и сотрудники Тульского музейного объединения.

Бронзовый монумент с подсветкой высотой 5, 1 м находится рядом с машиностроительным колледжем им. Никиты Демидова, недалеко от башни Пятницких ворот Тульского кремля.





Одну его сторону украшают фигуры мастеров, создающих самовар, а другую – сцена тульского чаепития. Особенность скульптуры - внутреннее освещение. Вечером бронзовые фигурки будут светиться.

Это первый крупный памятник самовару, рассказывающий о его истории, в стране. Для утверждения проекта памятника был проведен конкурс на лучший эскизный проект. Он проходил в несколько этапов. Всего было представлено 35 работ. Победителем творческого конкурса был признан тульский скульптор Юрий Уваркин.