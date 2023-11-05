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В Туле появился новый арт-объект - самовар
Фото Тульского музейного объединения.

В Туле появился новый арт-объект - самовар

В Туле состоялось торжественное мероприятие - открытие первого в России памятника Тульскому самовару!

В церемонии также приняли участие руководители и сотрудники Тульского музейного объединения.

Бронзовый монумент с подсветкой высотой 5, 1 м находится рядом с машиностроительным колледжем им. Никиты Демидова, недалеко от башни Пятницких ворот Тульского кремля.

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Одну его сторону украшают фигуры мастеров, создающих самовар, а другую – сцена тульского чаепития. Особенность скульптуры - внутреннее освещение. Вечером бронзовые фигурки будут светиться.

Это первый крупный памятник самовару, рассказывающий о его истории, в стране. Для утверждения проекта памятника был проведен конкурс на лучший эскизный проект. Он проходил в несколько этапов. Всего было представлено 35 работ. Победителем творческого конкурса был признан тульский скульптор Юрий Уваркин.

Автор:
сегодня, в 10:10 +6
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