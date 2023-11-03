  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Туле открылась выставка художника Александра Майорова - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле открылась выставка художника Александра Майорова

В Туле открылась выставка художника Александра Майорова

2 ноября в Выставочном зале Тулы открылась выставка «Александр Майоров. Эхо ар-нуво. Возвращение персонажей. Избранное».

В экспозиции – 35 новых произведений циклов «Эхо ар-нуво» и «Возвращение персонажей», а также около 20 избранных полотен автора.

Произведения Александра Майорова трудно причислить к определенному стилю или направлению. Художника интересует не столько предмет или явление, сколько его глубинный символический смысл.  Мастеру удается передать зрителю романтическое, метафоричное понимание жизни.

Александр Майоров – заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, почетный гражданин города-героя Тулы.

 «Мы открываем новую выставку художника, чьи картины выставлялись не только в России, но и за рубежом. Работы Александра Ильича отличают особая подача материала, широкая проблематика и тематическая глубина – это и библейские мотивы, и история, и современность. Хочу поблагодарить Вас, Александр Ильич, за то, что Ваши произведения украшают творческую среду нашего региона», – сказала на открытии заместитель министра - директор департамента культуры и архивного дела министерства культуры Тульской области Ирина Иванова.

 

Александр Ильич Майоров родился 12 февраля 1958 года. В 1981 году окончил Тульский государственный университет.  Живет и работает в Туле. Член-корреспондент (2009 г.), академик Российской академии художеств (Отделение живописи, 2018 г.) Заслуженный художник Российской Федерации (2008 г.), Доктор искусств (2001 г.), Член Творческого Союза художников России (1992 г.). Его произведения находятся в собраниях многих музеев России, а также в зарубежных музеях и коллекциях.

Галерея
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф:
сегодня, в 09:07 +5
Другие статьи по темам
Событие
выставкакартины
Люди
Александр Майоров
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Суд оштрафовал ефремовца за съемку природы с квадрокоптера
Суд оштрафовал ефремовца за съемку природы с квадрокоптера
В Туле почти три недели ищут 59-летнюю Татьяну Анненкову
В Туле почти три недели ищут 59-летнюю Татьяну Анненкову
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.