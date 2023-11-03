В Туле открылась выставка художника Александра Майорова

В экспозиции – 35 новых произведений циклов «Эхо ар-нуво» и «Возвращение персонажей», а также около 20 избранных полотен автора.

Произведения Александра Майорова трудно причислить к определенному стилю или направлению. Художника интересует не столько предмет или явление, сколько его глубинный символический смысл. Мастеру удается передать зрителю романтическое, метафоричное понимание жизни.

Александр Майоров – заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, почетный гражданин города-героя Тулы.

«Мы открываем новую выставку художника, чьи картины выставлялись не только в России, но и за рубежом. Работы Александра Ильича отличают особая подача материала, широкая проблематика и тематическая глубина – это и библейские мотивы, и история, и современность. Хочу поблагодарить Вас, Александр Ильич, за то, что Ваши произведения украшают творческую среду нашего региона», – сказала на открытии заместитель министра - директор департамента культуры и архивного дела министерства культуры Тульской области Ирина Иванова.

Александр Ильич Майоров родился 12 февраля 1958 года. В 1981 году окончил Тульский государственный университет. Живет и работает в Туле. Член-корреспондент (2009 г.), академик Российской академии художеств (Отделение живописи, 2018 г.) Заслуженный художник Российской Федерации (2008 г.), Доктор искусств (2001 г.), Член Творческого Союза художников России (1992 г.). Его произведения находятся в собраниях многих музеев России, а также в зарубежных музеях и коллекциях.