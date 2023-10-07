В Туле открылась выставка к 100-летию Расула Гамзатова

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

6 октября в культурно-выставочном комплексе «Л.Н.Т.» открылась выставка «Поэт аула и планеты». Она приурочена к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова — народного поэта Дагестана, известного прозаика, переводчика и публициста.

На выставке представлены предметы, демонстрирующие разнообразие и богатство национальной культуры Дагестана. Также можно увидеть фотографии, связанные с яркими событиями жизни поэта, в том числе и снимки, на которых запечатлен его приезд в Ясную Поляну в 1983 году.

На мероприятии присутствовали советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой и директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. Также почетными гостями выставки стали дочка поэта Патимат Гамзатова, его внуки и правнуки.

Гостей приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что Ясная Поляна для Расула Гамзатова была неким «местом силы», где он черпал вдохновение, восхищаясь творчеством Льва Николаевича Толстого.

Экспозиционный проект «Поэт аула и планеты» подготовлен музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля, Дагестанским музеем изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой и Национальным музеем Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи.

Выставка будет работать до 30 ноября. Подробная информация — на сайте музея.