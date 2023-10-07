  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Туле открылась выставка к 100-летию Расула Гамзатова - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле открылась выставка к 100-летию Расула Гамзатова
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылась выставка к 100-летию Расула Гамзатова

Тулякам представили предметы, демонстрирующие разнообразие и богатство национальной культуры Дагестана.

6 октября в культурно-выставочном комплексе «Л.Н.Т.» открылась выставка «Поэт аула и планеты». Она приурочена к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова — народного поэта Дагестана, известного прозаика, переводчика и публициста.

На выставке представлены предметы, демонстрирующие разнообразие и богатство национальной культуры Дагестана. Также можно увидеть фотографии, связанные с яркими событиями жизни поэта, в том числе и снимки, на которых запечатлен его приезд в Ясную Поляну в 1983 году.

kaqouqb8nlqmhrjg4xnuv0i2btir16g5.jpg

На мероприятии присутствовали советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой и директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. Также почетными гостями выставки стали дочка поэта Патимат Гамзатова, его внуки и правнуки.

Гостей приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что Ясная Поляна для Расула Гамзатова была неким «местом силы», где он черпал вдохновение, восхищаясь творчеством Льва Николаевича Толстого. 

m16nhcxclrgylvxvb1n7qpms1eufdmw2.jpg

Экспозиционный проект «Поэт аула и планеты» подготовлен музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля, Дагестанским музеем изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой и Национальным музеем Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи.

zqgbrp7yjddh5av6zspmf0ikumwffoz3.jpg

Выставка будет работать до 30 ноября. Подробная информация — на сайте музея.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:48 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
выставкавыставка к 100-летию Расула Гамзатова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Экстремально низкое атмосферное давление: жители Тулы ощутят «барическое дно»
Экстремально низкое атмосферное давление: жители Тулы ощутят «барическое дно»
На улицах Тулы заметили новые большие автобусы в «львином» дизайне
На улицах Тулы заметили новые большие автобусы в «львином» дизайне
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.