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На улицах Тулы заметили новые большие автобусы в «львином» дизайне
Кадр из видео.

На улицах Тулы заметили новые большие автобусы в «львином» дизайне

Об этом туляки рассказали в соцсетях.

В Тулу приехали новые большие автобусы ЛиАЗ. Транспорт оформлен в «львином» дизайне — как у трамваев «Львенок». 

Источник: Telegram-канал «т а к и ж и в ё м».

Какое количество автобусов передали Туле и когда они выйдут на городские маршруты, пока неизвестно. 

Напомним, ранее первый заместитель главы городской администрации Дмитрий Ярцев рассказывал, что в этом году МКП «Тулгорэлектротранс» приобретет 10 автобусов средней и 15 большой вместимости. Обновление подвижного состава продолжится и в следующем году.

Кроме того, у общественного транспорта в областной столице должен быть единый визуальный стиль. 

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