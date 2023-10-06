Детская музыкальная школа в Ефремове получила новые инструменты

5 октября в Детской музыкальной школе им. К. К. Иванова в Ефремове состоялся праздничный концерт, посвященный Дню учителя. Ученики школы выступили с новыми музыкальными инструментами, приобретенными в рамках национального проекта «Культура».

Детская музыкальная школа получила более 50 единиц инструментов: фортепиано, рояли, аккордеоны, баяны, скрипки, виолончели, гитары, домры, балалайки, трубы, саксофоны, флейту, гусли и барабанную установку. Также для концертного зала были закуплены хоровые станки, новое звуковое и интерактивное оборудование. В аудиториях установлены интерактивные доски и проекторы, приобретены моноблоки. Школьную библиотеку пополнили новой учебно-методической литературой.

За 65 лет работы Детская музыкальная школа им. К. К. Иванова выпустила более 2500 учеников по различным специальностям. Они продолжают профессиональное обучение в ссузах и вузах, среди которых Российская Академия музыки им. Гнесиных, Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова, Московский Художественный театр им. А. П. Чехова и др. Юные таланты побеждают в международных, межрегиональных и областных конкурсах.