82-летняя тулячка отдала мошенникам более 3 миллионов рублей

За прошедшие сутки у тринадцати жителей Тульской области мошенники похитили 6 миллионов 614 тысяч 24 рубля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Наиболее крупным хищением стала сумма в 3 миллиона 138 тысяч 500 рублей. Жертвой преступников стала 82-летняя тулячка. Ей позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка.

- Под предлогом предотвращения несанкционированных операций с её личным банковским счётом, мошенники убедили пенсионерку в необходимости перевода денежных средств на резервные «безопасные» счета, — сообщает ведомство.

Личность преступников устанавливается.

Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также о способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

Полиция Тульской области напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.