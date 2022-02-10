Тулякам покажут подлинники гравюр Дюрера

Филиал Исторического музея в Туле представляет выставку «Альбрехт Дюрер и его эпоха».

Выставка «Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI в. из собрания Исторического музея» откроется 1 марта 2022 года. На ней будут представлены подлинники произведений из коллекции ГИМ.

Гравюры знаменитого немецкого мастера эпохи Возрождения впервые покинут стены главного музея российской истории. Туляки и гости города увидят знаменитые «мастерские гравюры» Дюрера: «Святой Иероним в келье», «Меланхолия I» и «Рыцарь, Смерть и Дьявол». Последняя, оттиск которой отсутствует в собрании ГИМ, будет представлена ГУК ТО «Тульское музейное объединение» из коллекции Тульского музея изобразительных искусств.

В Туле будут показаны «Портрет Эразма Роттердамского», а также листы из серии «Гравированные страсти», исполненные в технике резцовой гравюры. Эту серию художник считал вершиной своего мастерства.

Приедут в филиал Исторического музея в Туле и знаменитые ксилографии Дюрера «Мужская баня» и «Геркулес».

Помимо произведений Дюрера посетители увидят работы его выдающихся современников — Даниэля и Иеронима Хопферов, Ханса Бальдунга Грина, Ханса Зебальда Бехама и других.

О жизни средневековой Европы на выставке расскажут памятники декоративно-прикладного искусства из собрания Исторического музея, созданные в Европе на рубеже XV—XVI вв. Это немецкое художественное серебро, предметы мебели, оружие и доспехи. Представленные на выставке подлинные монеты (в том числе — золотые гульдены) из собрания ГИМ, имевшие хождение в Европе при жизни Дюрера, позволят ярче представить контекст эпохи.

Выставка «Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI в. из собрания Исторического музея» пробудет в Туле только месяц.

Дополнительная информация по телефону +7 (4872) 77-31-65.