Богородицкий дворец-музей приглашает на «Зимний бал»

Фото из архива Myslo.

5 февраля в Овальном зале Богородицкого дворца-музея состоится «Зимний бал». Он посвящается двухсотлетней усадебной истории приемов с танцами долгими зимними вечерами.

Гостям предложат разучить несколько исторических танцев — полонез, вальс и контрданс.

— Для того чтобы стать гостем этого бала, нужно 5 февраля прибыть к 16 часам во дворец графов Бобринских, что в Богородицке, и не думать о такой условности, как дресс-код, — говорят сотрудники дворца-музея.

Возрастные ограничения: 6+.