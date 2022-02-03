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Богородицкий дворец-музей приглашает на «Зимний бал»
Фото из архива Myslo.

Богородицкий дворец-музей приглашает на «Зимний бал»

Гостям предложат разучить несколько исторических танцев – полонез, вальс и контрданс.

5 февраля в Овальном зале Богородицкого дворца-музея состоится «Зимний бал». Он посвящается двухсотлетней усадебной истории приемов с танцами долгими зимними вечерами.

Гостям предложат разучить несколько исторических танцев — полонез, вальс и контрданс.

— Для того чтобы стать гостем этого бала, нужно 5 февраля прибыть к 16 часам во дворец графов Бобринских, что в Богородицке, и не думать о такой условности, как дресс-код, — говорят сотрудники дворца-музея.

Возрастные ограничения: 6+.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:54 +2
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