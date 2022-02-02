Тульской велосипедистке, взявшей бронзу на Олимпиаде в Токио, подарили квартиру

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Она приобретена на внебюджетные средства по поручению главы региона Алексея Дюмина.

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров встретился с российской трековой велогонщицей, участницей тульской команды Marathon-Tula Гульназ Хатунцевой. От имени Алексея Дюмина он поздравил спортсменку с бронзовой медалью, завоеванной на Олимпийских играх в Токио.

— Ваше успешное выступление способствовало укреплению спортивного имиджа не только региона, но и всей России. Уверен, что и на следующей Олимпиаде в Париже спортсмены из Тульской области вновь будут защищать честь страны, — сказал Сергей Егоров.

Алексей Дюмин помог спортсменке решить жилищный вопрос. По его поручению Сергей Егоров вручил Гульназ Хатунцевой ключи от новой квартиры в Туле, приобретенной на внебюджетные средства.