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Военные медики помогут тульским врачам бороться с коронавирусом
Фото из архива MySlo

Военные медики помогут тульским врачам бороться с коронавирусом

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Алексея Дюмина.

После обращения главы региона к Министру обороны РФ Сергею Шойгу для усиления системы здравоохранения в Тульскую область приедут военные медики. Зампредседателя правительства – министр здравоохранения региона Дмитрий Марков сообщил, что первые 150 специалистов должны прибыть до 1 февраля. Остальные – позже.

В связи с высокой загруженностью поликлиник Алексей Дюмин поручил минздраву рассмотреть возможность выделить больше специалистов на помощь первичному звену.

Военно-медицинские работники Западного военного округа впервые прибыли в Тульскую область в июне прошлого года по просьбе губернатора Алексея Дюмина и решению Министра обороны Сергея Шойгу. Всего на территории региона в прошлом году работали более 200 военных специалистов.

На время работы в области их обеспечивают проживанием и трехразовым питанием. Организована ежедневная доставка из гостиницы в госпиталь и обратно.

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