Туляков приглашают на концерт легенды русского шансона

22 января на сцене Городского концертного зала выступит Владимир Ждамиров. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Владимир Ждамиров — известный музыкант, один из создателей отдельного направления шансона. В составе «Бутырки» Владимир проработал 13 лет, являясь автором музыки, лидером и музыкальным руководителем коллектива.

Записал 8 альбомов, более 80 песен, добрая половина которых вошла в золотую коллекцию русского шансона. Такие песни, исполненные Владимиром, как «Запахло весной», «Тает снег», «Кольщик», «Аттестат», «Икона», «Шарик», «Не трогай осень», «Последний рассвет» и многие другие глубоко запали в душу поклонникам коллектива, что на долгие годы определило его популярность и востребованность. В декабре 2013 года, в связи с приходом в группу еще одного вокалиста, а также в связи с давно накопившимися творческими и личными разногласиями, Владимир покинул проект «Бутырка» и отправился в сольное плавание.

Несмотря на то, что артист является довольно известной и весомой

фигурой в мире отечественной музыки, ему пришлось столкнуться с

немалыми трудностями. Покинув «Бутырку» и компанию «Русский

Шансон», Владимир оказался лишенным прав на исполнение

старых, любимых народом именно в его исполнении песен и

практически начал всё с нуля.

Но первые сольные концерты показали, что новые песни публика принимает так же горячо, как и любимые прежде хиты, а артист всё так же интересен людям. И интерес этот заметно растет, так как Владимир не намерен ограничиваться рамками жанра и планирует радовать и удивлять свою публику, постепенно раскрываясь в новом свете.

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