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Туляков приглашают на концерт легенды русского шансона

Туляков приглашают на концерт легенды русского шансона

22 января на сцене Городского концертного зала выступит Владимир Ждамиров. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Владимир Ждамиров — известный музыкант, один из создателей отдельного направления шансона. В составе «Бутырки» Владимир проработал 13 лет, являясь автором музыки, лидером и музыкальным руководителем коллектива.

Записал 8 альбомов, более 80 песен, добрая половина которых вошла в золотую коллекцию русского шансона. Такие песни, исполненные Владимиром, как «Запахло весной», «Тает снег», «Кольщик», «Аттестат», «Икона», «Шарик», «Не трогай осень», «Последний рассвет» и многие другие глубоко запали в душу поклонникам коллектива, что на долгие годы определило его популярность и востребованность. В декабре 2013 года, в связи с приходом в группу еще одного вокалиста, а также в связи с давно накопившимися творческими и личными разногласиями, Владимир покинул проект «Бутырка» и отправился в сольное плавание.

Несмотря на то, что артист является довольно известной и весомой
фигурой в мире отечественной музыки, ему пришлось столкнуться с
немалыми трудностями. Покинув «Бутырку» и компанию «Русский
Шансон», Владимир оказался лишенным прав на исполнение
старых, любимых народом именно в его исполнении песен и
практически начал всё с нуля.
 
Но первые сольные концерты показали, что новые песни публика принимает так же горячо, как и любимые прежде хиты, а артист всё так же интересен людям. И интерес этот заметно растет, так как Владимир не намерен ограничиваться рамками жанра и планирует радовать и удивлять свою публику, постепенно раскрываясь в новом свете.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:03 −1
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