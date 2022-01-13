Туляков приглашают на концерт легенды русского шансона
22 января на сцене Городского концертного зала выступит Владимир Ждамиров. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Владимир Ждамиров — известный музыкант, один из создателей отдельного направления шансона. В составе «Бутырки» Владимир проработал 13 лет, являясь автором музыки, лидером и музыкальным руководителем коллектива.
Записал 8 альбомов, более 80 песен, добрая половина которых вошла в золотую коллекцию русского шансона. Такие песни, исполненные Владимиром, как «Запахло весной», «Тает снег», «Кольщик», «Аттестат», «Икона», «Шарик», «Не трогай осень», «Последний рассвет» и многие другие глубоко запали в душу поклонникам коллектива, что на долгие годы определило его популярность и востребованность. В декабре 2013 года, в связи с приходом в группу еще одного вокалиста, а также в связи с давно накопившимися творческими и личными разногласиями, Владимир покинул проект «Бутырка» и отправился в сольное плавание.
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