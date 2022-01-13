В Туле оценили работу больниц в 2021 году: что показала независимая проверка?

Фото из архива Myslo.

По итогам 2021 года общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями при Минздраве региона проверил работу 20 больниц в Туле.

Учитывали пять критериев: открытость и доступность информации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников медицинской организации, удовлетворенность условиями оказания услуг.

Myslo внимательно изучил итоговый документ.

Практически всем больницам вынесли одинаковые замечания: на стендах и сайтах медучреждений нет полной информации о платных и бесплатных услугах, нет доступной среды для инвалидов — не дублирована информация шрифтом Брайля, в здании не оборудованы специальные санитарно-гигиенические помещения, отсутствуют парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, горбольницам № 2, № 3, № 13 рекомендуется сократить среднее время ожидания приема врача, больнице № 9 нужно разработать комплекс мероприятий по повышению уровня удовлетворенности пациентов и имиджа учреждения, в областном наркологическом диспансере для инвалидов необходимо рассмотреть возможность оснащения адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами.

Есть проблемы с доброжелательным и вежливым общением в больнице № 3, в Тульском областном клиническом онкологическом диспансере.

Все замечания и предложения общественный совет направил министру здравоохранения Тульской области Дмитрию Маркову.

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.

Друзья, а какие у вас замечания к работе тульских больниц? Пишите в комментариях!